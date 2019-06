POL-HAM: Radfahrerin nach Unfall leicht verletzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots) – Leicht verletzt wurde eine 67-jährige

Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 27. Juni, auf der

Memeler Straße. Die Frau aus Hamm war dort gegen 15.10 Uhr in

Richtung Bockumer Weg unterwegs und stieß in Höhe des Zoppoter Wegs

mit dem Tretroller einer Achtjährigen aus Hamm zusammen. Das Mädchen

wollte gerade die Memeler Straße überqueren. Nach der Kollision

stürzte die Radlerin gegen ein geparktes Auto. Ein Rettungswagen

brachte die Seniorin zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

(cg)

