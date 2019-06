POL-HAM: Audi TT angefahren und geflüchtet

Hamm-Mitte (ots) – Nach einer Unfallflucht am Donnerstag, 27.

Juni, auf der Hohe Straße sucht die Polizei den Fahrer eines

silbernen Autos. Gegen 17 Uhr beschädigte der Unbekannte dort einen

geparkten Audi TT und fuhr anschließend einfach weiter. Der

Fahrzeugbesitzer beobachtete den Unfall. Am Steuer des flüchtigen

Fahrzeugs saß ein 18 bis 25 Jahre alter Mann mit südländischem

Aussehen und schwarzen Haaren. Er hatte einen Drei-Tage-Bart und trug

ein weißes T-Shirt. Am Audi entstand ein geschätzter Sachschaden von

400 Euro. Hinweise erbittet die Polizei Hamm an die Telefonnummer

02381 916-0. (cg)

