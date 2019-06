POL-PDNR: PKW-Anhänger macht sich selbstständig und beschädigt PKW

Friesenhagen (ots) – „Selbstfahrende Autos sind aktuell in aller

Munde, selbstfahrende Anhänger allerdings etwas völlig absurdes.“ So

oder so ähnlich müssen die Gedanken einer PKW-Fahrerin gewesen sein,

als ihr am 27.06.2019 gegen 14 Uhr auf der Landesstraße 278 ein

PKW-Anhänger auf ihrer Fahrspur entgegenkam. Benannter Hänger hatte

sich aus bisher nicht geklärter Ursache vom PKW einer 60jährigen Frau

gelöst und rollte in der Folge auf der Gegenfahrspur in den PKW einer

46jährigen Frau. Auch wenn der Schock sicherlich groß war, so ist es

aus glücklicher Fügung nur zu einem -wenn auch recht hohen-

Sachschaden gekommen.

