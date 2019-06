POL-NB: Vermisste 78-Jährige aus Sassnitz

Sassnitz (ots) –

Die Sassnitzer Polizei bittet dringend um Mithilfe bei der Suche nach

der 78-jährigen Brigitte Schmidt aus Sassnitz.

Brigitte Schmidt verschwand am 27.06.2019 gegen 12:00 Uhr aus einer

Pflegeeinrichtung in der Bergstraße in Sassnitz. Die 78-Jährige

leidet unter Demenz, ist teilweise orientierungslos und auf ärztliche

Hilfe angewiesen.

Frau Schmidt ist 170cm groß und hat graue Haare. Sie trägt eine

dunkle Jeans und ein blaues T-Shirt.

Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei unter Einsatz des

Polizeihubschraubers sowie eines Fährtensuchhundes blieben bisher

erfolglos.

Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung einer

Rundfunkdurchsage gebeten.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche.

Hinweise nimmt sie im Polizeirevier Sassnitz unter der

Telefonnummer , 038392-3070, in jeder andere Polizeidienststelle oder

im Internet unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Im Auftrag

Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040

Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Neubrandenburg | Publiziert durch presseportal.de.