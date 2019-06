POL-OL: +++ Mit 2,2 Promille auf der Autobahn unterwegs +++ Manipulierter Pkw sichergestellt +++

Oldenburg (ots) – Am Freitag, dem 28.06.2019, wurde der Polizei um

02.15 Uhr von einem Lkw-Fahrer ein Pick-up gemeldet, der im Bereich

des Oldenburger Autobahnkreuzes Ost die A 28 Richtung Bremen

wiederholt über beide Fahrstreifen befuhr. In der folgenden Kontrolle

konnte bei dem 45-jährigen Fahrer durch die Autobahnpolizei Oldenburg

ein Atemalkoholwert von 2,2 Promille festgestellt werden. Draufhin

erfolgte eine Blutentnahme und Sicherstellung des Führerscheins. Der

Fahrer muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr strafrechtlich

verantworten.

(756241)

Am Donnerstag, dem 27.06.2019, fiel Beamten der Autobahnpolizei

Oldenburg in der Stadt Oldenburg ein Pkw auf, dessen Fahrwerk

auffällig tief eingestellt war. Im Zuge der polizeilichen Kontrolle

wurden Schleifspuren am Radkasten und an den Reifen wahrgenommen, die

durch das unzulässige Fahrwerk verursacht wurden. Der Pkw, der über

keine gültige Hauptuntersuchung verfügte, musste zur Ermöglichung

einer Begutachtung durch einen Sachverständigen sichergestellt und

abgeschleppt werden. Den 24-jährigen Fahrer erwartet ein

Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren mit Punkteeintragung.

(756194)

