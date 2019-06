POL-PPWP: Brand in Einfamilienhaus

Pirmasens (ots) –

Am gestrigen Donnerstagabend, wurde um 20:56 Uhr der Brand in

einem Einfamilienhaus in Pirmasens gemeldet. Beim Eintreffen der

Einsatzkräfte vor Ort konnte starke Rauchentwicklung aus dem

dreigeschossigen Anwesen wahrgenommen werden. Neben dem Wohnhaus

wurde auch eine ans Wohnhaus angebaute Garage beschädigt. In dieser

standen zwei hochwertige Fahrzeuge, die ebenfalls in Mitleidenschaft

gezogen wurden. Die Feuerwehr Pirmasens bekämpfte mit zahlreichen

Einsatzkräften den Brand. Laut ersten Erkenntnissen vor Ort, könnte

es zu einem technischen Defekt an einem Kühlschrank gekommen sein,

der im Erdgeschoss des Anwesens stand. Dieser geriet daraufhin in

Brand. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Sachschaden beläuft sich

nach ersten Schätzungen auf ca. 250.000 Euro.

