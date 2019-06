LPI-NDH: Vermisster wurde unverletzt aufgefunden

Eichsfeld (ots) – Der seit Dienstag, dem 25.06.2019, 21:30 Uhr

vermisste der 40-jährige Jens Auerswald wurde in der Ortslage

Leinefelde in seinem Pkw sitzend aufgefunden. Er begab sich

freiwillig in ärztliche Behandlung. Für die zahlreichen Hinweise aus

der Bevölkerung, welche letztendlich zum Auffinden führten, bedankt

sich die Polizei.

