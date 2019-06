POL-PDTR: Brand eines Wohnmobils

Irsch/Saar (ots) – Brand eines Wohnmobils

Am 27.06.2019, gegen 19:45 Uhr kam es zum Brand eines Wohnmobils

am Sportplatz in Irsch/Saar. Dabei wurde ein 58jähriger Mann aus der

Verbandsgemeinde Saarburg schwer verletzt und in die Unfallklinik

nach Ludwigshafen geflogen. Das Wohnmobil brannte vollständig aus.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an. Im Einsatz

waren die FFW Saarburg, Beurig, Irsch, der Wehrleiter der

Verbandsgemeinde Saarburg-Kell, Rettungswagen und Notarztwagen

Saarburg, Air Rescue, Ortsverein der DRK Saarburg und die Polizei

Saarburg.

Polizeiinspektion Saarburg

Tel. 06581/9155-0

