LPI-SLF: Waldbrand bei Lichte

Saalfeld (ots) – Besorgte Bürger teilten am 27.06.19 gegen 19:23

Uhr eine massive Rauchentwicklung im Wald in der Nähe der Ortschaft

Lichte mit. Der alarmierte Polizehubschrauber stellte einen Waldbrand

auf einer Fläche von 200 mal 200 Metern fest. Zur Zeit sind mehrere

Feuerwehren am Boden und der Polizeihubschrauber in der Luft mit den

Löscharbeiten beschäftigt. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht

zur Zeit nicht.

