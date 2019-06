POL-GF: Polizei warnt vor Trickbetrügern

Samtgemeinde Meinersen und Papenteich (ots) – Die Polizei warnt

vor Trickbetrügern im Bereich der Samtgemeinde Meinersen und der

Samtgemeinde Papenteich, die sich am Telefon fälschlicherweise als

Polizeibeamte ausgeben.

So meldete sich am Donnerstagabend gegen 19.20 Uhr ein angeblicher

Polizeibeamter telefonisch bei einer 93-jährigen aus Leiferde und

befragte diese nach dem finanziellen Status, Bargeld und Schmuck im

Haus. Einen weiteren Anruf gegen 20:10 Uhr erhielt eine 78-jährige

aus Didderse. Auch in diesem Fall wurden die finanziellen Besitztümer

hinterfragt.

Auf die Fragen des falschen Polizeibeamten ging jedoch niemand

ein.

Die Polizei appelliert an mögliche Betroffene, keinesfalls solche

Informationen am Telefon preiszugeben, da es sich mit hoher

Wahrscheinlichkeit um Vorbereitungshandlungen zu einer Straftat

handeln dürfte. In einem solchen Fall solle man sich die

Telefonnummer des Anrufers notieren und anschließend die „echte“

Polizei benachrichtigen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn Einsatzführer Faustmann, POK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn

Telefon: + 49 (0)5371 / 980-0

Fax: + 49 (0)5371 / 980-150

E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeiinspektion Gifhorn | Publiziert durch presseportal.de.