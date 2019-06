FW-WRN: FEUER_2 – brennt Feld

Werne (ots) –

Am Donnerstagabend um 18:12 Uhr wurde der Löschzug 1 Stadtmitte

sowie die Löschgruppe 2 aus Langern der Freiwilligen Feuerwehr Werne

von der Leitstelle in Unna per Meldeempfänger erneut mit dem

Stichwort „FEUER_2 – brennt Feld“ an die Lünener Straße in Werne

Lenklar alarmiert. Es brannte diesmal ein Seitenstreifen der Lünener

Straße, ca. 150m hinter dem Kreisverkehr in Richtung Lünen. Dieser

Brand liegt nur ca. 1,5 km weit entfernt von der gestrigen

Einsatzstelle. Bereits auf der Anfahrt konnte eine Rauchentwicklung

wahrgenommen werden. Der zuerst eintreffende Einsatzleiter Thomas

Temmann erkundete die Lage und ließ den Brand von zwei Seiten aus

bekämpfen. Die Löschgruppe 2 aus Langern mit ihrem Löschfahrzeug

[LF10] startete den Löschangriff aus dem Fahrzeugtank aus Richtung

Lünen und das Hilfeleistungslöschfahrzeug [HLF20] bekämpfte den Brand

aus Richtung Werne kommend. Es brannten ca. 100m des Randstreifens

mit einem drohenden Übergreifen des Feuers auf das angrenzende

Getreidefeld. Durch das schnelle Eingreifen von drei Trupps unter

Atemschutz mit drei C-Rohren konnte ein Übergreifen des Feuers auf

das trockene Feld ganz knapp verhindert werden. Das

Hilfeleistungslöschfahrzeug mit seinem 2200 Litern Wasservorrat wurde

durch das nachrückende Tanklöschfahrzeug [TLF3000] mit Wasser

versorgt bis eine Wasserversorgung über ca. 500 m bis zum nächsten

Hydranten stand. Ebenfalls wurde eine Wasserversorgung für das LF10

aus Langern durch nachrückende Kräfte aufgebaut. Der Randstreifen

wurde ausgiebig gewässert und mit der Wärmebildkamera wurden einzelne

versteckte Glutnester gesucht und abgelöscht. Das schnelle Eingreifen

der Freiwilligen Feuerwehr Werne konnte das Übergreifen der Flammen

auf das angrenzende trockene Feld und Bäume verhindern. Im Einsatz

waren 35 freiwillige Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Werne

mit 6 Fahrzeugen, sowie der Rettungsdienst, Notarzt und die Polizei.

„Feuer aus“ konnte der Leitstelle um 18:45 Uhr gemeldet werden. Die

Aufräumarbeiten sowie die Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft

an den Fahrzeugen und am Material dauerte bis ca. 19:40Uhr.

