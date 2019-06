FW Witten: Maschinenbrand in Heven

Witten (ots) –

Am späten Nachmittag des heutigen Donnerstag, gegen 17:30 Uhr,

rückten die Berufsfeuerwehr und die Löscheinheit Heven zu einem Feuer

in einer Werkzeugmaschine an der Straße Im Esch aus.

Es hatten sich wohl Schmierstoffe im Inneren der Maschine

entzündet, die genaue Ursache ist der Feuerwehr unbekannt.

Betriebsangehörige hatten bereits die Flammen erstickt, die

Einsatzkräfte kühlten mit 2 C-Rohren die Maschine noch soweit

herunter, dass eine Rückzündung ausgeschlossen werden konnte. Bei den

Löschversuchen verletzte sich ein Betriebsangehöriger leicht, er

wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Nach etwas mehr als einer Stunde war der Einsatz der 19

Einsatzkräfte beendet. (UGehrke)

