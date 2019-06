POL-KS: Kundgebung vor dem Regierungspräsidium Kassel verlief friedlich und ohne Vorkommnisse

Kassel (ots) – Kassel: Am heutigen Donnerstagnachmittag fand in

der Zeit zwischen 17.15 Uhr und 18.25 Uhr die angemeldete Kundgebung

unter dem Motto „Zusammen sind wir stark“ vor dem Regierungspräsidium

Kassel im Bereich des Steinwegs statt. Hintergrund der Veranstaltung

ist das Tötungsdelikt an dem Kasseler Regierungspräsidenten, Herrn

Dr. Walter Lübcke, am 2. Juni 2019.

Gegen 15.15 Uhr wurden der Steinweg und die Du-Ry-Straße

anlässlich der Kundgebung für den Verkehr gesperrt. Rund eine

Viertelstunde später als geplant startete die Veranstaltung gegen

17.15 Uhr vor schätzungsweise 10.000 Teilnehmern. Nach mehreren

Redebeiträgen und musikalischen Einlagen endete die Kundgebung gegen

18.25 Uhr mit dem Aufsteigenlassen von Luftballons. Die

Verkehrssperrungen konnten schließlich sukzessive ab 18.40 Uhr

aufgehoben werden. Es war zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im

Innenstadtbereich gekommen, jedoch zeigten sich die betroffenen

Verkehrsteilnehmer angesichts der Veranstaltung in lobenswerter Weise

sehr verständnisvoll.

„Aus polizeilicher Sicht verlief die Versammlung friedlich und

vollkommen störungsfrei“, erklärte der Einsatzleiter, Leitender

Polizeidirektor Michael Tegethoff, und zog damit eine positive

Bilanz.

