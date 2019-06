POL-WAF: Drensteinfurt. Eine leicht verletzte Person bei Verkehrsunfall

Warendorf (ots) – Am Donnerstag, 27.06.2019, um 13.14 Uhr,

ereignete sich auf der Straße Ossenbeck in Drensteinfurt ein

Verkehrsunfall. An der Rotlicht zeigenden Ampel an der Einmündung

Ossenbeck/Konrad-Adenauer-Straße hielten eine 32jährige Pkw-Führerin

aus Hamm und dahinter eine 63jährige Pkw-Führerin aus Drensteinfurt

zunächst an. Beim Losfahren fuhr die 63Jährige dann der Frau aus Hamm

von hinten auf deren Pkw auf. Durch die Kollision wurde die Hammerin

leicht verletzt, eine Behandlung durch den Rettungsdienst war aber

nicht nötig. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in einer Höhe

von 850,- Euro.

