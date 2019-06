POL-W: W-Familiäre Streitigkeiten lösten Polizeieinsatz aus

Wuppertal (ots) – Heute (27.06.2019), kam es in

Wuppertal-Elberfeld wegen familiärer Streitigkeiten zu einem Einsatz

der Polizei. Ein 38-Jähriger drohte seiner 29-jährigen, ehemaligen

Lebensgefährtin damit, dem gemeinsamen zweijährigen Kind etwas

anzutun. Der Frau gelang es, die Wohnung zu verlassen und die Polizei

zu informieren. Um eine Gefahr für das Kind auszuschließen, setzte

die Polizei eine größere Anzahl an Beamten ein. Nach fernmündlichen

Kontakten mit dem 38-Jährigen, stellte er sich um 18:00 Uhr

freiwillig. Er wurde in Gewahrsam genommen und ein

Ermittlungsverfahren eingeleitet. Das Kind konnte wohlbehalten

angetroffen und der Mutter übergeben werden. (sw)

