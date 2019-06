POL-AA: Motorradfahrer kommt bei Unfall ums Leben

Bartholomä (ots) – Kurz vor 16:00 Uhr kam es am Donnerstag zu

einem Unfall zwischen einem 54-jährigen Motorradfahrer und einem 61

Jahre alten PKW-Lenker. Der Yamaha-Fahrer fuhr hinter zwei PKWs von

Steinheim in Richtung Bartholomä. Etwa auf halbem Wege zwischen der

Abzweigung in Richtung Zang und der Ortseinfahrt Bartholomä

entschloss sich der Biker die beiden vorausfahrenden PKWs zu

überholen. Als er auf Höhe des ersten Wagens war, setzte dessen 61

Jahre alte Fahrer ebenfalls zum Überholen des vorausfahrenden VW

Polos an. Dabei übersah der 61-jährige Dacia-Fahrer offenbar den

Motorradfahrer. Die beiden Fahrzeuge stießen seitlich zusammen,

wodurch der Motorradfahrer seitlich nach links von der Fahrbahn

abgelenkt wurde und hier gegen einen Baum prallte. Dabei zog sich der

Motorradfahrer tödliche Verletzungen zu. Eine Reanimation durch die

alarmierten Rettungskräfte blieb erfolglos. Der Sachschaden beläuft

sich auf etwa 11.000 Euro. Die Straße zwischen Bartholomä und

Steinheim wurde zur Unfallaufnahme und zur Bergung des Motorrades

gesperrt. Es wurde eine örtliche Umleitung eingerichtet.

