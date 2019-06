POL-RT: Einbruch in Wohnhaus; Verkehrsunfall; Schüler durch Stromschlag schwer verletzt; Papiercontainer angezündet

Reutlingen (ots) – Einbruch in Wohnhaus

In ein Mehrfamilienhaus in der Krämerstraße ist ein Unbekannter am

Mittwochmorgen eingebrochen. Kurz vor acht Uhr gelangte der

Einbrecher möglicherweise über eine nicht geschlossene Haustür in das

Gebäude und verschaffte sich über eine Wohnungstür gewaltsam Zutritt

zu einer Wohnung. Auf seiner Suche nach Stehlenswertem durchsuchte er

mehrere Schränke und Schubladen, wobei ihm Schmuck von noch nicht

bekanntem Wert in die Hände fiel. Der entstandene Sachschaden an der

Tür beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Der Polizeiposten ermittelt.

(jw)

Denkendorf (ES): Motorradfahrer übersehen

Eine kurze Unachtsamkeit ist die Ursache für einen Verkehrsunfall,

der sich am Donnerstagmorgen auf der L 1192 zwischen Esslingen und

Ostfildern ereignet hat. Ein 29-Jähriger war gegen 7.30 Uhr mit

seinem BMW auf der rechten Spur der Landesstraße von Esslingen in

Richtung Ostfildern unterwegs. Auf Höhe einer Tankstelle wollte er

wenden, wobei er einen auf der linken Spur fahrenden 49-Jährigen mit

seiner Kawasaki übersah und touchierte. Aufgrund des zu dieser

Tageszeit üblichen, stockenden Verkehrs, waren die gefahrenen

Geschwindigkeiten gering, sodass sich der Biker bei dem nachfolgenden

Sturz nur leicht verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte ihn im

Anschluss zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Die

Kawasaki war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste von

einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Sachschaden an beiden

Fahrzeugen wird auf etwa 7.500 Euro geschätzt. (cw)

Ostfildern-Nellingen (ES): Schüler durch Stromschlag schwer

verletzt

Noch völlig unklar ist die Ursache eines Unfalls, bei dem ein

Schüler am Mittwochabend während einer Veranstaltung in der Aula

einer Schule in der Straße In den Anlagen schwer verletzt worden ist

und der der Polizei erst nachträglich gemeldet wurde. Den bisherigen

polizeilichen Erkenntnissen zufolge wollte der 15-jährige Schüler

gegen 20.30 Uhr einen eingeschalteten Ventilator in einen

Türdurchgang stellen. Als er dabei den metallenen Türrahmen berührte

erlitt er aus noch ungeklärter Ursache einen Stromschlag. Er musste

noch vor Ort reanimiert werden und anschließend vom Rettungsdienst

zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Die

Spezialisten des Arbeitsbereiches Gewerbe und Umwelt des

Polizeipräsidiums Reutlingen haben die Ermittlungen zur

Unglücksursache aufgenommen, zu denen auch ein Sachverständiger

hinzugezogen wurde. Diese dauern derzeit noch an. (cw)

Derendingen (TÜ): Papiercontainer angezündet

Ein Unbekannter hat am Donnerstagvormittag in einer Tiefgarage

eines Mehrfamilienhauses in der Raichbergstraße eine Altpapiertonne

angezündet. Der Brand wurde gegen 10.40 Uhr vom Hausmeister entdeckt,

woraufhin er die Feuerwehr alarmierte. Dank des raschen Eingreifens

konnte die Feuerwehr, die mit 25 Einsatzkräften vor Ort war, das

Feuer schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Am Gebäude entstand

ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Die Papiertonne wurde bei

dem Brand zerstört. Es wird nun wegen des Verdachts der Brandstiftung

ermittelt. (jw)

