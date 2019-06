POL-DU: Urlaubszeit – Einbruchszeit: Polizei wirbt für Informationsveranstaltungen zur Verhinderung von Wohnungseinbrüchen

Duisburg (ots) – Wie in jedem Sommer steigt mit zunehmender

Urlaubsfreude und den Reiseplanungen auch die Gefahr, dass das

heimische Domizil in den Fokus von Einbrechern gerät. Die Polizei

rät: Sorgen Sie dafür, dass Ihre Wohnung oder Ihr Haus nicht

unbewohnt aussehen. Der Briefkasten sollte regelmäßig geleert, die

Rollläden heruntergelassen und wieder hochgezogen werden, die Blumen

im Vorgarten gegossen werden. Zeitschaltuhren können zu

unterschiedlichen Zeiten Lichter ein- und ausschalten. Entfernen Sie

mögliche Kletterhilfen rund ums Haus (Leitern, Gartenmöbel). Bitten

Sie Verwandte, Freunde oder Nachbarn um Hilfe und unterstützen Sie

sich bei Urlaubsabwesenheit gegenseitig. Hinterlassen Sie keine

Urlaubsankündigungen auf Anrufbeantwortern oder bei Facebook & Co.

Bewahren Sie Wertvolles in Tresoren oder außerhalb der Wohnung in

Wertschließfächern auf. Informieren Sie die Polizei, wenn verdächtige

Personen oder Fahrzeuge durch Wohnsiedlungen streifen. Auch in diesem

Jahr gibt es wieder kostenlose Informationsveranstaltungen zur

Kampagne „Riegel vor! Sicherer in Duisburg“ bei der

Kriminalprävention im Rathaus der Stadt Duisburg, Burgplatz 19

(Eingang Ecke Schwanenstraße). Die nächsten Veranstaltungen sind am

Donnerstag, 11. Juli um 14 Uhr und am Dienstag, 23. Juli um 10 Uhr.

Link zum aktuellen Flyer „Wohnungseinbruch“:

https://duisburg.polizei.nrw/artikel/urlaubszeit-einbruchszeit

