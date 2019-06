POL-DN: Einbrecher erbeutet Goldschmuck und Bargeld

Düren (ots) –

Über eine vermutlich zum Lüften geöffnete Haustür ist ein

unbekannter Täter am Mittwoch zwischen 06:40 Uhr und 16:00 Uhr in ein

Mehrfamilienhaus in der Dürener Tivolistraße gelangt.

Dort verschaffte er sich durch Ziehen des Türschlosszylinders

Zugang zu einer Wohnung im ersten Stock. Er erbeutete Bargeld sowie

Goldschmuck.

Haben Sie in der angegeben Tatzeit Verdächtiges auf der

Tivolistraße beobachtet? Dann tragen Sie zu einem Ermittlungserfolg

bei und melden Sie sich unter der 110 bei der Dürener Polizei.

