POL-EL: Meppen – Polizei informiert am „Tag der (E)-Mobilität“

Meppen (ots) –

Am Sonntag findet auf dem Windhorstplatz in der Meppener

Fußgängerzone von 11 bis 17 Uhr der „Tag der (E)-Mobilität statt. Für

die Polizei Meppen wird die Präventionsbeamtin, Polizeikommissarin

Sina Selter, mit einem Info-Stand vertreten sein. Interessierte haben

dort die Möglichkeit, mehr über die neue

Elektrokleinstfahrzeugverordnung (eKFV) zu erfahren. Ferner gibt es

wertvolle Tipps für sicheres Fahren mit dem Pedelec. Für unsere

jüngsten Teilnehmer am Straßenverkehr haben wir die Verkehrsfibel für

Kinder im Angebot. Der Aktionstag trägt nun bereits seit fünf Jahren

zur Verkehrssicherheit im Emsland bei. Die Veranstalter der

Stadtverwaltung Meppen rechnen, wie in den vergangenen Jahren, mit

Besuchern aus dem gesamten Landkreis.

