LPI-EF: Diebestrio ertappt

Erfurt (ots) – Die Polizei wurde am Mittwochnachmittag zu einem

Lebensmitteldiscounter in den Erfurter Norden gerufen. Dort hatten

die Mitarbeiter eine junge Frau zusammen mit einem Mann und einem

15-jährigen Jugendlichen nach einem Diebstahl gestellt. Sie hatten

Lebensmittel im Gesamtwert von fast 60 Euro in ihrem Kinderwagen

verstaut und an der Kasse lediglich nur zwei der Artikel bezahlt. Der

Diebstahl fiel auf, so dass gegen die Diebe die Ware herausgeben

mussten. Gegen das Trio wurde Anzeige erstattet. (CD)

