BPOLI LUD: Ein Fall für die Justizvollzugsanstalt

Görlitz (ots) – Am Mittwoch (26. Juni 2019) gegen 17 Uhr wurde an

der Stadtbrücke in Görlitz ein 52-Jähriger von der Bundespolizei

festgenommen. Nach dem polnischen Staatsangehörigen fahndete die

Staatsanwaltschaft Görlitz seit September 2018 per Haftbefehl. Im

Vorfeld hatte das Amtsgericht Görlitz wegen Diebstahls eine

Freiheitsstrafe von zwei Monaten angeordnet.

Der aus Zgorzelec stammende Mann wurde umgehend der

Justizvollzugsanstalt Görlitz zugeführt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

Pressesprecher

Ralf Zumbrägel

Telefon: 0 35 81 – 3 62 67 21

E-Mail: bpoli.ludwigsdorf.presse@polizei.bund.de

Twitter: @bpol_pir

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf | Publiziert durch presseportal.de.