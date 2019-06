POL-BN: POL-BN: Swisttal-Buschhoven: 72-jährige Frau vermisst – Polizei sucht nach Nina W.

Bonn (ots) –

Die Bonner Polizei sucht derzeit nach der 72-jährigen Nina W. aus

Swisttal-Buschhoven. Die Vermisste wurde zuletzt am Mittwochvormittag

(26.06.2019) gegen 10:30 Uhr gesehen, als sie von ihrer Wohnanschrift

im Seniorenzentrum Am Tannenwald in Richtung Buschhoven Ort ging.

Von der Polizei eingeleitete Suchmaßnahmen mit einem Hubschrauber

und einem Mantrailerhund blieben bislang erfolglos. Derzeit liegen

keine Anhaltspunkte für den aktuellen Aufenthaltsort oder mögliche

weitere Anlaufadressen der 72-Jährigen vor. Da eine Gefährdung oder

hilflose Lage aufgrund von einer Demenzerkrankung nicht

ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizei die Bevölkerung um

Mithilfe.

Nina W. wird wie folgend beschrieben: Etwa 1,68 m groß –

rotblonde, kurze Haare – helle Bluse, schwarze Hose – spricht

schlecht deutsch

Wer die Vermisste gesehen hat oder Hinweise zu ihrem

Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer

0228/15-0 oder dem Notruf 110 bei der Polizei zu melden.

