POL-BOR: Stadtlohn – Junge Radfahrerin leicht verletzt

Stadtlohn (ots) – Beim Abbiegen hat eine Autofahrerin am

Donnerstag in Stadtlohn eine elfjährige Radfahrerin erfasst. Sie

erlitt leichte Verletzungen. Das Mädchen hatte gegen 07.55 Uhr den

Radweg an der Eschstraße befahren und wollte die Einmündung der

Eschstraße zur Grabenstraße bei Grünlicht zeigender Ampel überqueren.

Eine 57-jährige Südlohnerin hatte die Eschstraße in gleicher Richtung

befahren, bog an der Einmündung nach rechts ab und erfasste die

Radfahrerin. Ein Rettungswagen brachte das Kind in ein Krankenhaus.

Der entstandene Sachschaden beträgt circa 2.000 Euro.

