POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 27.06.2019. Pkw geriet in Dettum in Brand.

Salzgitter (ots) – Dettum, Gutsgarten, 26.06.2019, 23:00 Uhr.

Aus derzeit ungeklärter Ursache geriet ein geparkter Hyundai in

Brand. Durch das Feuer wurden Teile der Außenfassade eines Wohnhauses

sowie ein Sichtschutzzaun beschädigt. Die eingesetzte Feuerwehr

löschte den Brand. Die Polizei ermittelt derzeit, wie es zum Ausbruch

des Feuers gekommen war und bittet Zeugen, sich mit der Polizei in

Wolfenbüttel unter der Rufnummer 05331 9330 in Verbindung zu setzen.

Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die

Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

