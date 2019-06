POL-E: Essen: Tatverdächtiger nach sexueller Nötigung gesucht – Fotofahndung

Essen (ots) –

45127 E.-Westviertel: Am 1. Januar 2019 gegen 10 Uhr nötigte ein

bislang unbekannter Mann eine 27-Jährige an der Haltestelle

Rheinischer Platz sexuell. Der unbekannte Mann und die 27-Jährige

fuhren zunächst beide in der Straßenbahn 103 vom Hauptbahnhof

Richtung Rheinischer Platz. Beide stiegen dort aus. Der Mann sprach

die Frau auf dem Bahnsteig an und wollte wissen, wo sie herkomme. Vom

Bahnsteig aus stiegen beide in einen Aufzug und fuhren zur oberen

Ebene. Beim Aussteigen hielt der Mann sie dann überraschend fest,

fasste sie unsittlich an und küsste sie. Nur durch viel Kraftaufwand

konnte sie sich von ihm lösen. Daraufhin flüchtete der Tatverdächtige

über einen rechts liegenden Ausgang. Der Mann sei etwa 175 cm groß

und habe einen goldenen Punkt auf der Stirn getragen. Nun sucht die

Polizei mit einem Bilder der Überwachungskamera nach ihm. Hinweise zu

seiner Identität und seinem Aufenthaltsort nimmt die Polizei unter

0201/829-0 entgegen. / AKoe

