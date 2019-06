POL-NE: Einbruch in Einfamilienhaus – Täter stehlen Schmuck

Neuss-Vogelsang (ots) –

Am Mittwochabend (26.06.), gegen 20:40 Uhr, erhielt die Polizei

einen Notruf von Anwohnern aus dem Niederdonker Weg, die über einen

Einbruch in ihr Einfamilienhaus informierten.

Als die Hausbewohner gegen 20:30 Uhr nach Hause kamen, stellten

sie fest, dass diverse Fenster und Türen des Hauses sowohl im

Erdgeschoss als auch im Obergeschoss offen standen. Diese waren laut

Aussage der Hausbewohner beim Verlassen des Hauses geschlossen,

ebenso die Rollladen, die die eingesetzten Beamten zum Teil nach oben

gezogen vorfanden.

Im Haus fanden sich geöffnete Schränke und Kommoden. Nach

bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Einbrecher Schmuck.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sicherte

Spuren am Tatort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Einbruch

geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der

Rufnummer 02131 300-0 in Verbindung zu setzen.

Am kommenden Montag, dem 01.07.2019, in der Zeit von 09:00 Uhr bis

12:00 Uhr und von 13:00 Uhr bis 15:30 Uhr, ist die Beratungsstelle

der Polizei an der Jülicher Landstraße 178 in Neuss ohne vorherige

Anmeldung für Sie geöffnet. Falls Ihnen der Weg zu weit ist, können

Sie auch gerne die Möglichkeit der telefonischen Beratungen unter

02131 300-25518 für diesen Zeitraum nutzen. Weitere Informationen

finden Sie auf der Internetseite der Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis

Neuss: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/

