FW-MH: Arbeitsunfall auf einer Baustelle – Zwei Schwerverletzte

Mülheim an der Ruhr (ots) –

Am Donnerstagvormittag wurden zwei Rettungswagen der Feuerwehr und

der Johanniter Unfall Hilfe (JUH) zu einem Arbeitsunfall auf einer

Baustelle im Stadtteil Holthausen alarmiert. Hier kam es aus bislang

ungeklärter Ursache im vierten Obergeschoss eines Gebäudes zum

Einsturz mehrerer Fertigbauteile, wodurch zwei Bauarbeiter schwer

verletzt wurden. Die ersteintreffenden Kräfte des Rettungsdienstes

verschafften sich zunächst über ein Baugerüst Zugang zu den

verletzten Arbeitern. Da eine Rettung der Patienten über das enge

Baugerüst nicht möglich war, wurden im weiteren Verlauf das

Löschfahrzeug der Feuerwache 1, sowie die Drehleiter aus Heißen und

der Führungsdienst alarmiert. Aufgrund der Schwere der Verletzungen

wurde für einen Patienten zusätzlich der Rettungshubschrauber

Christoph 9 aus Duisburg angefordert. Vor Ort konnten beide Patienten

nach notärztlicher Erstversorgung mittels Drehleiter gerettet werden.

Anschließend wurde ein Patient mit dem Rettungshubschrauber in eine

Spezialklinik nach Duisburg geflogen. Der andere Arbeiter wurde durch

einen Rettungswagen der JUH ebenfalls in ein Duisburger

Fachkrankenhaus transportiert. Der Einsatz der Feuerwehr war nach

zirka zwei Stunden beendet. Die Polizei hat die Ermittlungen zum

Unfallhergang eingeleitet. (MBö)

