POL-VDKO: Ferienzeit, Reisezeit – Wir wollen, dass Sie SICHER ankommen / Verkehrsdirektion Koblenz kündigt Überwachung des Ferienreiseverkehrs an

Wie in jedem Jahr, so starten auch in der jetzigen Ferienzeit

unzählige mit PKW, Wohnwagengespannen oder Wohnmobilen in den Urlaub.

Die Freude auf die schönsten Tage des Jahres ist groß

Damit aber der geplante Ausflug oder die Urlaubsfahrt auch

wunschgemäß verlaufen können, sollten Sie entsprechende

Vorbereitungen nicht vergessen:

Prüfen Sie die Fahrzeugtechnik: Um eine bestmögliche Vorsorge zu

treffen ist zu empfehlen, bereits vor Fahrtantritt eine überlegte

Überprüfung des Fahrzeugs durchzuführen. So sollten die verwendeten

Fahrzeuge keine technischen Mängel aufzeigen und insbesondere der

Luftdruck der Reifen, die Beleuchtungseinrichtungen und die Bremsen

in einem besonderen Fokus stehen.

Überladen Sie die Fahrzeuge nicht: Weiterhin sollte ein besonderes

Augenmerk auf die Beladung gelegt werden, denn schnell wird im Rahmen

der Urlaubsfreude ein Fahrzeug falsch beladen oder auch überladen.

Dies hat unweigerlich negative Auswirkungen auf die Fahrstabilität

und das Bremsverhalten. Fahrzeuge und auch Gespanne neigen deutlich

schneller zum Aufschaukeln und auch der Bremsweg verlängert sich

nicht unerheblich. Selbst geübte Fahrer stoßen dann schnell an ihre

Grenzen, können das Fahrzeug oder Gespann nicht mehr beherrschen und

es kommt in der Folge nicht selten zu einem Unfall.

Sichern Sie Ihre Ladung: Neben der Beachtung der zulässigen

Gesamtmasse der Fahrzeuge ist es weiterhin unabdingbar, auf eine

ordnungsgemäße Ladungssicherung zu achten. Nicht ordnungsgemäß

gesicherte Ladungsteile können sich vom Fahrzeug lösen und auf der

Fahrbahn Gefahrenstellen oder Unfälle verursachen. Darüber hinaus

können lose Ladungsteile bereits bei starken Bremsungen zu

„gefährlichen Geschossen“ werden und im Inneren des Fahrzeugs die

Insassen verletzen.

Aber auch, wenn Sie Ihr Fahrzeug vorbereitet haben und dem Start

in den Urlaub nichts mehr im Wege steht, gibt es noch wichtige Dinge

zu beachten, damit Sie sicher ankommen:

Starten Sie die Fahrt nur ausgeruht und planen Sie ausreichend

Pausen ein: Es hilft Ihnen und Ihrer Familie nicht, wenn Sie sich,

womöglich direkt nach einem stressbelasteten Arbeitstag, übermüdet

ans Steuer setzen. Eine Vielzahl von Unfällen, oftmals auch mit

Personenschäden, wird durch Überschätzung der eigenen

Leistungsfähigkeit hervorgerufen. Seien Sie verantwortungsbewusst und

treten Sie die Fahrt nur ausgeruht an. Unterschätzen Sie nicht die

Gefahren eines Sekundenschlafs. Planen Sie nicht nur im Vorfeld der

Fahrt ausreichende Pausen ein, sondern machen Sie bei ersten

Anzeichen von Müdigkeit lieber eine Pause mehr.

Benutzen Sie die vorgeschriebenen Rückhalteeinrichtungen: Zu

beachten ist ferner, dass die Fahrzeuginsassen während der Fahrt die

vorgeschriebenen Sicherungseinrichtungen benutzen müssen. Es sollte

hierbei unbedingt darauf geachtet werden, dass diese auch

ordnungsgemäß angelegt sind, damit im Falle eines Unfalls der

bestmögliche Insassenschutz, sowohl durch Sicherheitsgurte, als auch

durch Kinderschutzsysteme, gewährleistet ist.

Halten Sie Abstand und zulässige Geschwindigkeiten ein: Sicherer

fährt generell, wer mit einem beladenen Fahrzeug oder mit einem

Gespann nicht nur die vorgeschriebenen Geschwindigkeiten beachtet,

sondern zudem auch einen erhöhten Sicherheitsabstand einhält. So

können etwaige Gefahrensituationen entsprechend früher erkannt werden

und man trägt dem verlängerten Bremsweg Rechnung.

Eine Bitte der Verkehrsdirektion Koblenz: Planen Sie Ihren Ausflug

oder Ihre Urlaubsfahrt frühzeitig und informieren Sie sich, damit Sie

bestmöglich vorbereitet auf Reisen gehen. Hinreichende Informationen

zum Thema erhalten Sie beispielsweise bei den polizeilichen

Präventionsstellen oder auch bei diversen Automobilclubs. Nutzen Sie

diese und kommen Sie „SICHER in den Urlaub“.

Da in der Vergangenheit von Seiten der Polizei immer wieder

Verstöße im Zusammenhang mit dem Ferienreiseverkehr festzustellen

waren, wird die Verkehrsdirektion des Polizeipräsidiums Koblenz im

Sinne der allgemeinen Verkehrssicherheit auch in diesem Jahr

breitgefächert entsprechende Kontrollmaßnahmen durchführen.

