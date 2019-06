POL-ME: Drei Verletzte und hoher Sachschaden – Velbert – 1906141

Mettmann (ots) –

Am Mittwochabend des 26.06.2019, gegen 18:00 Uhr, kam es im

Kreuzungsbereich „Willy – Brandt – Platz“ in Velbert zu einem

Verkehrsunfall mit drei Verletzten und hohem Sachschaden. Ein

45-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr die Rheinlandstraße und

beabsichtigte, den o.g. Kreuzungsbereich geradeaus in Richtung

Velbert Langenberg zu passieren. Nach Angaben von Zeugen fuhr er bei

Rotlicht zeigender Ampel in den Kreuzungsbereich ein. Dort

kollidierte er mit dem VW Polo eines 78-jährigen Velberters, der auf

der Berliner Straße unterwegs war und seinerseits bei Grünlicht in

den Kreuzungsbereich hineinfuhr. Durch die Wucht des Zusammenstoßes

drehte sich der VW Polo und wurde auf den Gehweg geschleudert, wo er

stehen blieb. Der 78-jährige Polo-Fahrer und seine 51-jährige

Beifahrerin erlitten dabei leichte Verletzungen und wurden

anschließend mit dem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein

Krankenhaus gebracht. Auch die 43-jährige Beifahrerin in dem Mercedes

wurde verletzt und noch an der Unfallstelle medizinisch betreut. Eine

Behandlung im Krankenhaus lehnte die Frau ab. Sowohl der Mercedes als

auch der VW Polo wurden durch die Kollision massiv beschädigt und

mussten abgeschleppt werden.

