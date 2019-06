LPI-NDH: Polizei bittet um Hinweise – Wer hat die zwei Mädchen gesehen?

Mühlhausen (ots) –

Seit Donnerstag, 8 Uhr, werden zwei Mädchen aus Mühlhausen

vermisst. Sie wurden am Morgen zur Thomas-Müntzer-Schule in die

Karl-Marx-Straße gebracht. Von dort aus sind sie verschwunden.

Vermisst werden die zehnjährige Annabell Herz und die zwölf Jahre

alte Giulia Connick. Annabell trägt eine orangefarbene Jacke, eine

pinkfarbene kurze Hose und pinke Sandalen. Giulia ist mit einem

Overall mit Blumenmuster, einer grauen Jacke und schwarzen Sandalen

bekleidet. Beide Mädchen haben einen Schulranzen bei sich und sind

vermutlich zusammen unterwegs. Wer hat die Kinder gesehen? Wer kann

Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Polizei in

Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

