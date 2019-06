FW-WRN: Juni bringt viele Einsätze für die Feuerwehr Werne

Werne (ots) –

Unverändert hoch bleibt das Einsatzaufkommen der Freiwilligen

Feuerwehr Werne. Der Juni brachte bereits eine breite Palette an

Herausforderungen mit sich: Von der Ölspur auf der Autobahn über die

komplizierte Tragehilfe für den Rettungsdienst, Sturmeinsätze,

Flächen- und Gebäudebrände sowie Verkehrsunfälle mit verletzten und

eingeklemmten Personen wurde von den ehrenamtlichen Kräften einiges

gefordert.

TH_1_B: Verkehrsunfall mit verletzten Personen: Gestern

(26.06.2019) ging es gleich um 15:50 Uhr vom ausgedehnten

Flächenbrand (wir berichteten: https://kurzelinks.de/kfp3 und

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116730/4307827) von der

Lünener Straße weiter. Der Löschzug 1 Stadtmitte wurde durch die

Kreisleitstelle per Funk zur Kreuzung Hansaring / Stockumer Straße

alarmiert. Hier hatte sich aus ungeklärter Ursache ein Verkehrsunfall

zwischen zwei PKW ereignet. Dabei wurden drei Personen verletzt und

durch den Rettungsdienst Werne versorgt. Die Aufgabe der 10

ehrenamtlichen Einsatzkräfte mit ihren beiden Fahrzeugen (HLF 20 und

RW 1) bestand in der Verkehrsabsicherung, der Sicherstellung des

Brandschutzes an den verunglückten Fahrzeugen sowie dem Abstreuen der

ausgelaufenen Medien und der nachfolgenden Reinigung der Fahrbahn. Um

16:40 Uhr konnten die Einsatzkräfte wieder einrücken.

TH_1_B: Großer Ast droht auf Straße zu fallen: Allerdings nur, um

gegen 19:15 Uhr wieder alarmiert zu werden. Auf dem Halohweg drohte

ein großer Ast aus einer Eiche auf die Straße zu fallen. Um die

latente Gefahr für Passanten und Fahrzeuge zu beseitigen, rückte der

Löschzug Stadtmitte erneut mit 10 Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen

an (HLF 20 und DLK). Über die Drehleiter wurde der Ast mit Hilfe

einer Elektro-Kettensäge zerkleinert und von der Straße entfernt.

Gegen 20:30 Uhr konnten die Einsatzkräfte dann ihren „Feierabend“

genießen.

F_BMA: Altes Amazonlager: Heute, am 27.06.2019, ging es für die

Ehrenamtler um 7:58 Uhr wieder in den Einsatz. Im Wahrbrink war eine

Brandmeldeanlage aufgelaufen. Die automatische Feuermeldung durch

eine Brandmeldeanlage ist eine sogenannte „qualifizierte

Feuermeldung“ und so lange das Gegenteil nicht bewiesen ist, heißt

das für die Feuerwehr, dass es sich um einen bestätigten Brand

handelt. Daher rückten der Löschzug 1 Stadtmitte und die Löschgruppe

2 Langern in den Wahrbrink aus. Auf dem weitläufigen Gelände wurden

die Einsatzkräfte in einer leeren Lagerhalle fündig. Aus nicht

bekannter Ursache hatte ein Melder ausgelöst. Gründe dafür können

vielfältig sein, oft handelt es sich aber um einen technischen

Defekt, der – wie in diesem Fall – einen Fehlalarm verursacht. Die

Anlage wurde zurückgesetzt und an den Betreiber übergeben. Dieser

verständigte sofort die Wartungsfirma, um den Melder zu überprüfen

und gegebenenfalls auszutauschen. Um 8:40 Uhr konnten die 24

Einsatzkräfte mit den vier Fahrzeugen den Einsatz beenden und wieder

zu ihre Arbeitsstellen zurückkehren.

