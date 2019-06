POL-PDLD: Venningen – Hund greift Spaziergängerin an

Venningen (ots) –

Während ein bislang unbekannter Mann und dessen Begleiterin die

Füße in einem Bach am Feldweg zwischen Venningen und Großfischlingen

abkühlten, griff ihr nicht angeleinter Hund eine Spaziergängerin an,

in dem er ihr in das Gesicht sprang und sie in die rechte Wange biss.

Dabei erlitt die Frau eine Wunde und musste sich in ärztliche

Behandlung begeben. Der Mann leinte daraufhin seinen Hund an, die

Personalien wurden der Frau allerdings nicht mitgeteilt. Die zwei

Unbekannten werden wie folgt beschrieben: Bei der Begleiterin soll es

sich um eine ca. 40 Jahre, 1,70 Meter große Frau mit halblangen,

braunen, glatten Haaren handeln, die Bluejeans und ein schwarzes Top

trug. Auffällig war, dass die Frau außer Gesicht und Hals komplett

tätowiert war. Der Hundehalter sei ca. 40 Jahre alt gewesen. Er hatte

eine kräftige Statur und einen Kurzhaarschnitt. Bekleidet war er mit

blauen Bermudashorts und weißem T-Shirt. Die Polizei hat ein

Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Köperverletzung eingeleitet.

Hinweise zu den beiden Unbekannten nimmt die Polizei in Edenkoben

unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

