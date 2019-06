LKA-RP: Versuchte Geldautomatensprengung in Ingelheim – Zeugenaufruf

Mainz (ots) –

Am 27. Juni gegen 03:25 Uhr kam es zu einer versuchten

Geldautomatensprengung in der Commerzbank-Filiale in der

Bahnhofstraße 15-17 in Ingelheim.

Die zwei bislang unbekannten Täter fuhren mit einem Fahrzeug,

vermutlich einer Mercedes-Benz A-Klasse (Kennzeichen zugeklebt), vor

die Bank und versuchten anschließend eine Sprengung eines

Geldautomaten im Vorraum der Bank herbeizuführen. Beide Täter

betraten nach der offenbar nicht zielführenden Explosion nicht mehr

den Geldautomatenraum, sondern fuhren mit dem Pkw davon. Es wurde

deshalb kein Bargeld erbeutet.

Die Tat wurde durch Anwohner, die durch Stimmen bzw. den Knall

aufmerksam wurden, teilweise beobachtet. Die Täter waren maskiert,

trugen gelbe Warnwesten und orangefarbene Overalls.

Schäden entstanden an den völlig demolierten Automaten sowie durch

Verrußungen aufgrund der massiven Rauchentwicklung. Auch eine

Boutique und das damit verbundene Wohnhaus wurden durch die

Rauchentwicklung beschädigt. Der Schaden kann aktuell jedoch noch

nicht beziffert werden.

Wem ist in der Nacht ein Pkw, vermutlich Mercedes A-Klasse,

aufgefallen? Wer hat vor bzw. nach der Tat verdächtige/ungewöhnliche

Beobachtungen in Ingelheim oder Umgebung gemacht?

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Mainz

unter der Rufnummer 06131-65 3633 (AB), jede Polizeidienststelle oder

digital die Onlinewache der Polizei Rheinland-Pfalz entgegen:

https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/

Der Fall in Ingelheim ist die 17. Sprengung eines Geldautomaten in

Rheinland-Pfalz 2019. Im Vorjahr 2018 konnten insgesamt 26 Fälle

registriert werden. Die Taten werden hauptsächlich von gut

organisierten und professionell agierenden Gruppen aus dem Ausland

begangen. Jedoch konnten auch schon Nachahmungstäter festgestellt

werden.

Die Ermittlungen werden für Rheinland-Pfalz in der Regel zentral

beim Polizeipräsidium Mainz geführt, die landesweite Lagearbeit und

die Analyse des Phänomens erfolgt durch das Landeskriminalamt

Rheinland-Pfalz.

Rückfragen bitte an:

Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz

Pressestelle

Telefon: 06131-65-2009/-2053

Fax: 06131-65-2125

E-Mail: LKA.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/lka

Original-Content von: Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz | Publiziert durch presseportal.de.