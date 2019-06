POL-PDNW: Unfall mit verletzter Motorradfahrerin – Unfallverursacher flüchtet

Neustadt/Weinstraße (ots) –

Am 26.06.19 befuhren eine 39 Jahre alte Motorradfahrerin aus

Neustadt und ihr 58 Jahre alter Begleiter mit ihren Motorrädern die

L499 von Frankeneck in Richtung Neustadt. Hinter dem Ortsteil

Sattelmühle kam den Beiden ein LKW mit Langholzladung entgegen. Im

Kurvenbereich verlor der LKW mehrere Sandsteine, wovon mehrere das

Motorrad der Frau trafen und dieses Beschädigten. Weiter traf sie ein

tennisballgroßer Stein am Brustkorb, wodurch die Frau Schmerzen

erlitt. Ein kleiner Stein blieb sogar an der Helmvisierung stecken.

Der LKW setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Frau zu kümmern.

Diese konnte sich nur mit großer Anstrengung auf dem Motorrad halten.

Zu dem LKW ist bisher nur bekannt, dass er von der Marke „Scania“ und

dunkel lackiert war. Zeugen, die den Unfall selbst oder einen LKW der

zu der Beschreibung passt, gesehen haben, werden gebeten sich mit der

Polizei Neustadt in Verbindung zu setzen.

