POL-CE: Urlaubszeit ist Einbruchszeit

Celle (ots) –

Urlaubszeit ist Einbruchszeit, heißt ein bekannter Ausspruch!

Einbrecher haben zwar immer Saison, aber sicherlich verschafft die

Abwesenheit der Hausbewohner im Urlaub den Kriminellen eine

günstigere Gelegenheit zum Einbruch.

Im vergangenen Jahr kam es im Zuständigkeitsbereich der

Polizeiinspektion Celle zu 259 Einbrüchen. Dies sind glücklicherweise

rückläufige Zahlen, dennoch beeinflusst ein Einbruch das

Sicherheitsgefühl und das Wohlbefinden der Opfer ganz erheblich.

Mit einfachen Tipps und Tricks lassen sich die eigenen vier Wände

bereits sichern, aber eindeutig bleibt der „Wachsame Nachbar“ der

beste Schutz gegen Einbrecher, erklärt Christian Riebandt,

Beauftragter für Kriminalprävention der Polizei Celle.

Nutzen Sie die nachfolgenden „10 Tipps der Celler Polizei“ und

schon können Sie beruhigter in den Urlaub starten.

1. Sind Rollläden die ganze Zeit runtergelassen? Am einfachsten

kann das Hoch- und Herunterfahren der Rollläden durch eine

automatische Zeitschaltuhr eingestellt werden. Ansonsten fragen Sie

einfach einen zuverlässigen Nachbarn. Wenn Rollläden nicht dauerhaft

unten sind, erweckt das den Eindruck, dass die Bewohner zu Hause

sind.

2. Haben Sie Ihren Nachbarn informiert? Der aufmerksame Blick

Ihres Nachbarn kann Gold wert sein, wenn Sie in den Urlaub fahren.

Deshalb ist es sehr empfehlenswert, vertrauensvolle Nachbarn über

Ihre Urlaubspläne zu informieren und sie zu bitten, ein Auge auf Ihr

Haus oder die Wohnung zu haben.

3. Sind Fenster und Türen allesamt abgeschlossen? Alle Fenster und

Türen sollten verriegelt sein, bevor Sie in den Urlaub fahren. Das

ist eigentlich selbstverständlich, aber, wenn man es eilig hat, kann

man es durchaus mal vergessen. Hierfür sollten Sie sich dennoch

ausreichend Zeit nehmen und alle Zugänge zum Haus, auch im Keller

oder der Garage, überprüfen.

4. Wird der Briefkasten regelmäßig geleert? Ihr Briefkasten sollte

nicht überquellen, denn nichts deutet mehr auf eine längere

Abwesenheit hin! Sprechen sie mit Nachbarn und fragen Sie diese ob

sie Ihren Briefkasten regelmäßig leeren können. Abonnements für

Zeitung können in der Regel für den Urlaubszeitraum abbestellt

werden. Außerdem bietet die Deutsche Post einen Lagerservice an, den

Sie mit etwas Vorlaufzeit beantragen müssen. Dieser ist zwar

kostenpflichtig, aber sehr praktisch.

5. Werden Lichter zufällig an- und ausgeschaltet? Mit einer

Zeitschaltuhr oder Sensoren, die auf Lichtstärke reagieren, können

Sie Abhilfe schaffen! Solche Geräte erhalten sie schon für wenig Geld

im Baumarkt, und die Bedienung ist einfach. Denn Einbrecher scheuen

oftmals nichts mehr als Licht! Allerdings sollten Sie Ihren Nachbar

des Vertrauens informieren, damit kein falscher Alarm ausgelöst wird.

6. Anrufbeantworter ausgeschaltet? Schalten Sie den

Anrufbeantworter (AB) aus, denn Einbrecher machen laut Polizeiangaben

häufig vorab Kontrollanrufe. Falls Sie nicht auf den AB verzichten

können, besprechen Sie ihn neutral und ohne genaue Reisedaten.

Unternehmer sollten sich grundsätzlich kritisch überlegen, ob sie auf

der Firmenhomepage oder in Zeitungen detailliert über ihre

Betriebsferien informieren wollen.

7. Wertgegenstände sicher deponiert? Wertvolle Gegenstände, wie

Schmuck, sollten Sie im Safe oder in einem Schließfach aufbewahren.

Machen Sie von allen versicherten Gegenständen Fotos (auch

beispielsweise von einer teuren Couch) und verwahren Sie die Bilder

und andere Belege, wie Quittungen, außerhalb der Wohnung. Wer es

einfacher möchte, kann beispielsweise alle wichtigen Informationen

einscannen und sich selbst per Mail schicken – so sind alle Fotos und

Belege immer griffbereit.

8. Autoschlüssel und -papiere getrennt? Machen Sie es Dieben so

schwer wie möglich: Bewahren Sie Ihren Fahrzeugschlüssel und die

dazugehörigen Papieren nicht zusammen in der Wohnung auf. Verstauen

Sie die Autoschlüssel idealerweise zusammen mit den Wertgegenständen

in einem Schließfach.

9. Kofferanhänger gut versteckt? Einbrecher lauern nicht selten an

Flughäfen und notieren sich die Informationen auf den

Kofferanhängern. Verwenden Sie deshalb verschließbare Adresshinweise.

Oder noch besser: Platzieren Sie Ihre Daten innerhalb des Gepäcks.

10. Soziale Netzwerke sensibel eingesetzt? Die Polizei rät bei

Postings und Selfies aus dem Urlaub zu äußerster Vorsicht. Bedenken

Sie: Auch Diebe könnten unter Umständen durch die sozialen Netzwerke

herausfinden, dass Sie sich gerade nicht an ihrem Heimatort befinden.

Wenn Sie unsere Tipps berücksichtigt haben, können Sie

Sicherheitsdefizite minimieren und damit Ihre Wohnung oder Haus

während der Abwesenheit vor Einbrechern schützen.

Grundsätzlich schrecken zusätzliche mechanische Sicherungen an

Türen und Fenstern viele Täter ab und sind deshalb eine gute

Investition. Durch staatliche Förderungen werden

Modernisierungsmaßnahmen rund um den Einbruchschutz bezuschusst. All

diejenigen, die ihren Urlaub in den heimischen Unterkünften

verbringen, bittet die Polizei, bei verdächtigen Personen oder auch

Fahrzeugen, Hinweise über den Notruf 110 an die Polizei

weiterzugeben. Jeder Hinweis kann nützlich sein!

Kostenlose und neutrale Beratungen vor Ort zum Thema

„Einbruchschutz“ können jederzeit mit Kriminalhauptkommissar

Christian Riebandt unter der Rufnummer 05141/277-208 oder per Mail

unter christian.riebandt@polizei.iedersachsen.de vereinbart werden.

Dieser Service richtet sich sowohl an Privatpersonen als auch für

Gewerbetreibende.

