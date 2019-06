POL-LG: ++ professionelle Indoor-Cannabisplantage fliegt auf ++ Ermittler stellen fast 1500 Setzlinge und professionelles Equipment sicher ++ Schwelbrand in Stromverteiler löste Feuerwehreinsatz aus ++

Lüneburg (ots) –

Bleckede/Lüneburg

Eine professionelle Indoor-Cannabisplantage flog in den letzten

Tagen in einer Industriehalle in Bleckede auf. Wie berichtet (siehe

Pressemitteilung v. 24.06.19) war es in den Nachmittagsstunden des

23.06.19 in einer Halle in der Industriestraße zu einem Brand in

einem Stromverteiler gekommen. Die Feuerwehr Bleckede war im

Löscheinsatz und bekämpfte den Brand. Bei den Maßnahmen von Polizei

und Feuerwehr stießen die Einsatzkräfte dabei in der Halle auf eine

abgeschirmte professionelle Indoor-Plantage. Auf einer Fläche von

mehr als 130 m² befanden sich fast 1500 Setzlinge von Hanf-Pflanzen,

die professionell bewässert und gepflegt wurden. Die Pflanzen

befanden sich noch in einem geringen Wachstumsstadium. In den letzten

Tagen demontierten Ermittler der Lüneburger Polizei die gesamte

Anlage, stellten die gesamten Pflanzen sowie das professionelle

Equipment (Bewässerung, Beleuchtung und Entlüftungstechnik) sicher

und transportierten dieses ab. Parallel fanden weitere

Durchsuchungsmaßnahmen auch bei dem Mieter/Nutzer der Industriehalle,

der nicht aus der Region Lüneburg stammt und personifiziert wurde

statt. Das Fachkommissariat Rauschgiftkriminalität ermittelt wegen

unerlaubten Anbau von Betäubungsmitteln und Handel sowie Entziehung

elektrischer Energie. Die Betreiber der Anlage hatten das

Stromnetz/Kasten überbrückt, wodurch vermutlich der Schwelbrand

entstanden ist. Die weiteren Ermittlungen dazu dauern an.

