POL-MK: Wem gehört dieses Fahrrad?

Menden (ots) –

Am 19. Juni beobachtete ein Zeuge, wie zwei Kinder ein

Mountainbike in die Hönne warfen. Die Kinder gingen unerkannt davon.

Das Rad konnte aus der Hönne geborgen werden. Bislang war es nicht

möglich, das Kindermountainbike seinem rechtmäßigen Besitzer

zuzuordnen. Daher wendet sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit.

Wem gehört dieses Fahrrad? Hinweise nimmt die Wache Menden unter

02373/9099-6129 oder 9099-0 entgegen.

