POL-PDKO: Bendorf: Fund von Handy

Bendorf (ots) – Am 26.06.2019, gegen 22:00 Uhr, erschien ein

junges Paar auf hiesiger Dienststelle und übergab ein Smartphone mit

goldener Hülle. Dieses wurde von den beiden in Bendorf, in der

Koblenz- Olpe- Straße auf der Fahrbahn, vor einer Sparkasse

aufgefunden.

Leider konnte bisher nicht ermittelt werden, wer der Verlierer

ist, da das Handy ausgeschaltet war.

Der oder die Besitzer können sich bei der PI Bendorf, 02622-94020

oder pibendorf@polizei.rlp.de melden.

