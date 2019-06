POL-GG: Nauheim, Unfallflucht

Nauheim (ots) – Am vergangenen Mittwoch (26.06.), in der Zeit von

16:30 Uhr – 17:25 Uhr, wurde ein schwarzer Audi A6 im Bereich

Heinrich-Kaul-Platz 11 beschädigt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer

fuhr an dem ordnungsgemäß geparkten Audi vorbei, streifte ihn in

einer Höhe von 49 – 73,5 cm und entfernte sich unerlaubt. Der

entstandene Schaden an der vorderen Stoßstange und des linken

Kotflügels wird auf 2000 Euro geschätzt. Hinweise zum

Unfallflüchtigen nimmt die Polizeistation Groß-Gerau unter der

Telefonnummer 06152-1750 entgegen.

