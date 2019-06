POL-MS: Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Fahrzeugführern

Münster, BAB A1, Rtg. Dortmund, km 259,800, Gem. Greven (ots) – Am

Mittwoch, den 26.06.2019, gegen 17.44 Uhr, befährt eine 54-jährige

Fahrzeugführerin aus Wuppertal mit ihrem PKW die BAB A1 zwischen den

Anschlussstellen Greven und Münster Nord in Fahrtichtung Dortmund.

Hierbei benutzt sie den linken von zwei Fahrstreifen. Zeitgleich

befährt ein 61-jähriger Fahrzeugführer aus Euskirchen mit seinem PKW

die BAB A1 in gleicher Fahrtrichtung, befindet sich aber hinter der

54- jährigen auf dem linken Fahrstreifen. Als die 54-jährige

verkehrsbedingt ihre Geschwindigkeit verringern und ihr Fahrzeug

abbremsen muss, bemerkt dies der 61-jährige aus bislang ungeklärter

Ursache zu spät und fährt auf den vor ihm befindlichen PKW auf. Bei

diesem Zusammenstoß werden beide Fahrzeugführer schwer verletzt. Sie

werden mit Rettungswagen zu umliegenden Krankenhäusern gebracht, in

denen sie stationär verbleiben. An den Fahrzeugen entsteht ein

Gesamtsachschaden von ca. 18.000 Euro. Der linke Fahrstreifen der BAB

A1 wird aufgrund des Unfalls durch die Unfallfahrzeuge zunächst

blockiert, anschließend wird er für die Dauer der Unfallaufnahme, der

Bergung der Verletzten, des Abtransportes der Unfallfahrzeuge und der

Reinigung der Unfallstelle von ausgelaufenen Betriebsstoffen gesperrt

und ist für insgesamt ca. 1 1/4 Stunden nicht befahrbar. Der Verkehr

wird währenddessen über den rechten Fahrstreifen und den

Standstreifen an der Unfallstelle vorbei geführt.

