POL-HAM: Einbrecher durch Hausbewohner auf frischer Tat gestellt

Hamm-Bockum-Hövel (ots) – Auf frischer Tat gestellt wurde am

Mittwoch, 26. Juni, ein 42-jähriger Mann bei einem Einbruch in ein

Zweifamilienhaus an der Oswaldstraße. Gegen 22.40 Uhr kehrten die

Hausbewohner zurück und trafen auf den Einbrecher im Wohnhaus, der

zuvor die Hauseingangstür aufgehebelt hatte. Diese hielten ihn bis

zum Eintreffen der Polizei fest. Anschließend wurde er vorläufig

festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht. (mw)

