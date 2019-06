POL-WAF: Beckum. Unfallverursacher gesucht

Warendorf (ots) – Am Mittwoch, 26.06.2019, kam es gegen 20.10 Uhr

in Beckum auf dem Parkplatz Am Tuttenbrocksee zu einer

Verkehrsunfallflucht. Eine bislang unbekannte, blonde

Fahrzeugführerin beschädigte beim Ausparken aus einer Parklücke mit

ihrem weißen PKW den linken Heckbereich eines geparkten schwarzen

BMW. Anschließend flüchtete sie trotz des verursachten Schadens von

der Unfallstelle. Zeugen des Verkehrsunfalls sowie die

Unfallverursacherin werden gebeten, sich mit der Polizei in Beckum

unter der Telefonnummer 02521-9110 oder der E-Mail

poststelle.warendorf@polizei.nrw.de in Verbindung zu setzen

