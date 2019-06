POL-NB: Fusion – Polizei zieht positives Fazit zum ersten Anreisetag

Neubrandenburg/Lärz (ots) – Mit dem ersten großen Anreisetag am

26.06.2019 begaben sich zehntausende Teilnehmer des Musikfestivals

Fusion auf den Weg zum ehemaligen Militärflughafen nach Lärz. Aus

diesem Anlass waren zahlreiche Hilfs- und Rettungskräfte des

Polizeipräsidiums Neubrandenburg sowie benachbarter Behörden im

Einsatz. Im Fokus der polizeilichen Maßnahmen standen dabei

insbesondere Verkehrslenkungsmaßnahmen und -kontrollen. Über den Tag

verteilt gab es auf den Zufahrtsstraßen ein erhöhtes

Verkehrsaufkommen mit teilweise leichten Stauerscheinungen, welche

sich aber zügig wieder auflösten.

Insgesamt wurden zwei Kontrollstellen an der B198 Vipperower Heide

und in Zirtow eingerichtet. Am 26.06.2019 wurden insgesamt 17

Fahrzeugführer festgestellt, welche ihr Fahrzeug unter

Betäubungsmitteleinfluss führten. Es wurden 21 Strafanzeigen wegen

des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet.

Gegen 16:00 Uhr wurde der Einsatzleistelle der Polizei in

Neubrandenburg der Brand eines Waldes direkt an der B 96 zwischen

Fürstenberg und Priepert gemeldet. Auf Grund der starken

Rauchentwicklung musste die B 96 für beide Fahrtrichtungen sowie die

Bahnstrecke zwischen Neustrelitz und Fürstenberg voll gesperrt

werden. Ab ca. 18:00 Uhr konnte die Bahnstrecke und ab ca. 19:30 Uhr

die B96 wieder freigeben werden. Die Sonderzüge für die

Fusion-Teilnehmer waren von den Sperrmaßnahmen der Bahnstrecken nicht

betroffen. Dennoch gab es durch die Sperrung Verspätungen beim

regelmäßig verkehrenden Bahnverkehr von bis zu zwei Stunden.

Insgesamt zieht die Polizei für den ersten Einsatztag ein

positives Fazit. Auch am heutigen 27.06.2019 sind Einsatzkräfte der

Polizei vor Ort. Es wird wieder mit einem erhöhten Fahrzeugaufkommen

auf den Zufahrtsstraßen zum Fusion-Gelände gerechnet.

An dieser Stelle wird noch einmal auf das Bürgertelefon

hingewiesen, welches unter der Rufnummer 0800/770 55 77 zu erreichen

ist. Unter dieser Telefonnummer steht ein Ansprechpartner der Polizei

zu Fragen und ggf. möglichen Problemen zur Verfügung.

