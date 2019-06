POL-PDKO: Verkehrsunfall mit 4 beteiligten PKW auf der B9

Kettig (ots) – Kettig – Am frühen Abend des 26.06.2019 kam es auf

der B9 kurz hinter der Kettiger Hangbrücke in Fahrtrichtung Koblenz

zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten PKW. Ein PKW musste

wegen eines größeren Gegenstands auf der linken Fahrspur eine

Gefahrenbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Ein

hinter ihm fahrender PKW mit einem 26-jährigen Fahrer aus dem Kreis

Ahrweiler erkannte dies zu spät und fuhr in dessen Folge auf ihn auf.

Danach wurde er auf die rechte Fahrspur geschleudert und verursachte

eine Kollision mit zwei weiteren PKW. Alle Beteiligten wurden bei dem

Unfall leicht verletzt. An den PKW entstand erheblicher Sachschaden

und keiner war mehr fahrbereit. Auf Grund der Versorgung der

Verletzten, sowie Fahrbahnräumung war die B9 für fast 1,5 Stunden

vollständig gesperrt. Auf Grund der enormen Hitze führte dies zu

weiteren Anrufen von im Stau Stehenden bei der Rettungsleitstelle,

die nach einer Versorgung mit Wasser fragten. Diese erübrigte sich

jedoch, da die Anrufe erst kurz vor Freigabe der Fahrbahn eingingen.

