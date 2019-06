FW-HH: Feuer in der psychiatrischen Klinik des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf – Großeinsatz für die Feuerwehr Hamburg

Hamburg (ots) – Hamburg Eppendorf, Feuer drei Löschzüge mit

Massenanfall von Verletzten (FEU3MANV10), 26.06.2019, 19:02 Uhr,

Martinistraße

Die Feuerwehr Hamburg wurde am Mittwochabend zum

Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf UKE gerufen. Hier hatte die

Brandmeldeanlage in der psychiatrischen Klinik ausgelöst. Durch die

ersten eintreffenden Einsatzkräfte wurde ein Feuer im Erdgeschoss der

Klinik erkundet. Starker, tiefschwarzer Brandrauch hatte sich bereits

in der Station im Erdgeschoss ausgebreitet. Flammen waren auf der

Rückseite des Gebäudes durch ein Fenster zu sehen. Der Zugführer

erhöhte daraufhin in schneller Abfolge die Alarmstufe auf „Feuer 2

mit Menschenleben in Gefahr“ und dann auf „Feuer 3, Massenanfall von

Verletzten“, da die Anzahl der betroffenen Personen zunächst nicht

klar war. Sofort wurden mehrere Trupps mit umluftunabhängigem

Atemschutz zur Menschenrettung in die verrauchte Station geschickt.

Um hier Zutritt zu erhalten, wurde Hand in Hand mit dem

Klinikpersonal gearbeitet, da es sich bei der Station um einen

geschlossenen Bereich handelt, der nicht ohne Schließberechtigung

betreten werden kann. Auf der Rückseite des Gebäudes, auf der auch

Flammen sichtbar waren, wurde eine Drehleiter in Stellung gebracht,

das Erdniveau lag hier unterhalb des Erdgeschossniveaus der

Gebäudevorderseite. Nur so konnte man an die Personen herankommen,

die versuchten, Scheiben gewaltsam zu öffnen. Da ihnen dies aufgrund

der Sicherungsstruktur des Gebäudes misslang, wurden die Fenster

durch Feuerwehreinsatzkräfte mit Äxten gewaltsam von außen geöffnet.

So konnten drei Personen, zwei Männer und eine Frau aus dem

Gefahrenbereich gerettet werden. Alle zogen sich Rauchgasinhalationen

zu und standen unter psychischen Ausnahmesituationen. Die Frau

verletzte sich weiterhin durch Glassplitter der zerstörten Scheibe.

Eine Frau wurde auf der Stationsvorderseite durch vordringende

Einsatzkräfte gerettet. Auch diese Patientin hatte Rauchgas

inhaliert. Das Feuer, das in einem Patientenzimmer ausgebrochen war,

es standen ein Bett und umstehendes Mobiliar in Vollbrand, konnte

durch unsere Trupps mit einem C-Rohr gelöscht werden. Im Verlauf des

Einsatzes erlitt eine Frau außerhalb des Gebäudes einen Krampfanfall

und musste medizinische versorgt werden. Die Versorgung wurde durch

Notfallsanitäter und Notärzte der nachgeforderten

Rettungsdiensteinheiten übernommen. Die Versorgung aller Patienten

wurde anschließend in der Zentralen Notaufnahme des UKE durchgeführt.

22 Patienten einer geschlossenen Abteilung wurden während des

Einsatzes in einem nicht betroffenen, rauchfreien Bereich

zwischenzeitlich betreut und notärztlich gesichtet. Bei allen

Personen war keine weitere medizinische Versorgung notwendig. Da sich

Brandrauch innerhalb des Gebäudes ausgebreitet hatte, mussten

umfangreich entraucht werden, damit eine Unterbringung der Patienten

der Klinik weiterhin gewährleistet werden konnte. Nachdem der Einsatz

der Feuerwehr Hamburg beendet war, hat die Polizei die Ermittlungen

zu Brandursache übernommen. Unser Einsatz dauerte über drei Stunden.

Eingesetzte Kräfte: 3 Löschzüge der Berufsfeuerwehr, 5 Freiwillige

Feuerwehren, 4 Führungsdienste (FL-Dienst, A-Dienst, B-Dienst,

Bereichsführer FF), 1 Umweltdienst, 1 Teleskopmastfahrzeug 53, 1

Befehlswagen, 2 Gerätewagen, 2 Wechselladerfahrzeuge mit

Abrollbehältern Atemschutz und Mulde, 6 Rettungswagen, 1

Großraumrettungswagen, 3 Notarzteinsatzfahrzeuge, 1 Leitender

Notarzt, 1 Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, 1 GW MANV, 1

Pressesprecher, insgesamt 103 Einsatzkräfte

