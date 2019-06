POL-PDTR: Zusammenstoß zweier Pkw im Begegnungsverkehr

Temmels (ots) – Am heutigen Abend gegen 19:00 Uhr kam es auf der B

419 zwischen den Ortslagen Temmels und Oberbillig zu einem

Zusammenstoß zweier Pkw im Begegnungsverkehr. Laut ersten

Ermittlungen der Polizei befuhr der 21-jährige Pkw-Fahrer aus der VG

Konz die B 419 aus Richtung Oberbillig kommend in Richtung Temmels.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er nach links auf die

Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Pkw des

53-jährigen Fahrers aus der VG Konz. Durch umherfliegende

Trümmerteile wurde ein unmittelbar vor dem Unfallverursacher

fahrender Pkw ebenfalls beschädigt. Der Pkw des Unfallverursachers

fuhr anschließend über die angrenzende Böschung und kam auf dem

Gleisbett der Bundesbahn zum Stillstand. Der Unfallverursacher wurde

durch den Zusammenstoß schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich,

verletzt und wurde in ein Trierer Krankenhaus verbracht. Dessen

Beifahrer blieb unverletzt. Der Fahrer des entgegenkommenden Pkw

wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Saarburg verbracht.

An zwei Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, an dem weiteren

PKW entstand lediglich geringer Sachschaden. Die Bahnstrecke musste

während den Aufräumarbeiten zwischen Konz-Karthaus und Wellen

gesperrt werden. Auch die B 419 musste während der Unfallaufnahme für

1,5 Stunden voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde entsprechend

umgeleitet. Im Einsatz waren Kräfte der Bundespolizei, der

Notfallmanager der Deutschen Bahn, Kräfte der Freiwilligen

Feuerwehren aus Temmels , Nittel und Oberbillig, der stellvertretende

Wehrleiter der Verbandsgemeinde Konz, die First Responder aus Nittel

und Rettungskräfte des DRK samt Notarzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Saarburg

Telefon: 06581/9155-0

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeidirektion Trier | Publiziert durch presseportal.de.