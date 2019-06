POL-PDKH: Rollerfahrer bei Verkehrsunfall verletzt – Zeugen gesucht

55543 Bad Kreuznach, Dürerstraße (ots) – Am Mittwoch, den

26.06.2019, um 17.30 Uhr, kam es im Kreisverkehr der Dürerstraße /

John-F.-Kennedy-Straße zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung

eines Rollerfahrers. Eine 21-Jährige befuhr mit ihrem PKW die

John-F.-Kennedy-Straße in Richtung der Dürerstraße. Im Kreisverkehr

kam es dann zum Zusammenstoß mit dem 79-jährigen Fahrer eines

Motorrollers. Der Zweiradfahrer, der witterungsbedingt in kurzer

Bekleidung unterwegs war, wurde durch den Zusammenstoß mit dem Auto

leicht verletzt und musste in eine Krankenhaus eingeliefert werden.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Da der Unfallhergang nicht

zweifelsfrei geklärt ist, bittet die Polizei Bad Kreuznach Zeugen

sich zu melden. Telefon: 0671/8811-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671 8811-100

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeidirektion Bad Kreuznach | Publiziert durch presseportal.de.