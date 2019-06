POL-KN: Einzelmeldung aus dem Bodenseekreis

Konstanz (ots) –

—

Kressbronn am Bodensee

Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 31

Ein Verkehrsunfall unter Beteiligung von zwei Sattelzügen

ereignete sich am heutigen Mittwoch gegen 13.00 Uhr auf der

Bundesstraße 31 in Fahrtrichtung Lindau an der Einmündung der

Bundesstraße 467 in die Bundesstraße 31, Auffahrt von Kressbronn am

Bodensee.

Der 27-jährige Lenker eines mit etwa 25 Tonnen Wandkies beladenen

Sattelzuges fuhr vom Kreisverkehr (B 467 / L 334 / Straße

„Linderhof“) her auf die Bundesstraße 31 in Fahrtrichtung Lindau ein.

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kippte sein

Sattelzug unmittelbar nach der in einer engen Rechtskurve

verlaufenden Auffahrt auf die Bundesstraße 31 auf der

Beschleunigungsspur nach links und kollidierte in der Kippbewegung

zunächst mit dem auf dem rechten Fahrstreifen der Bundesstraße 31 auf

gleicher Höhe in Richtung Lindau fahrenden Sattelzug eines

26-jährigen Lkw-Lenkers. Unmittelbar nach dem Anstoß gegen den

anderen Lkw kippte der Sattelzug des 27-Jährigen auf die linke

Fahrzeugseite, wodurch sich die gesamte Ladung auf die Bundesstraße

ergoss. Der Lenker des zweiten unfallbeteiligten Sattelzuges brachte

seinen Zug auf der Bundesstraße 31 zum Stillstand.

Der Lenker des unfallverursachenden Lkw wurde schwer verletzt. Er

wurde am Unfallort durch einen Notarzt versorgt und durch den

Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Er wurde zunächst in

stationäre Behandlung genommen. An den beiden beteiligten Sattelzügen

entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 70.000 Euro. Der

umgekippte Lkw erlitt hierbei einen Totalschaden.

Zur Bergung des umgestürzten Sattelzuges und der auf der

Bundesstraße liegenden Ladung war eine halbseitige Sperrung der

Bundesstraße 31 erforderlich. Diese dauert voraussichtlich bis gegen

19.30 Uhr an. Wegen der Instandsetzung der Mittelleitplanke musste

die Bundesstraße ab 18.45 Uhr voll gesperrt werden.

An der Unfallstelle waren neben der Polizei die Freiwilligen

Feuerwehren Kressbronn, Friedrichshafen und Langenargen sowie Kräfte

der Straßenmeisterei Tettnang im Einsatz. Zum Aufrichten des

umgekippten Lkw und zur Aufnahme der verlorenen Ladung war die

Anforderung von schwerem Gerät, darunter zwei Bergekräne, zwei Lkw,

Schaufellader und Kehrmaschine erforderlich.

Rückfragen bitte an:

KHK Herbert Storz, Tel. 07531 995-1015,

Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995 -0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Konstanz | Publiziert durch presseportal.de.