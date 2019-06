POL-PDKH: Rettungssanitäter bei Einsatz verletzt

55543 Bad Kreuznach, Salinenstraße (ots) – Am Mittwoch, den

26.06.2019, um 17.00 Uhr, wurde der Rettungsdienst zum Salinenplatz

beordert. Dort soll in der sengenden Hitze eine hilflose Person

sitzen. Die beiden Sanitäter trafen an dem belebten Platz auf einen

45-jährigen Wohnsitzlosen. Anstatt sich helfen zu lassen, reagierte

der Mann gleich aggressiv und ging die Rettungskräfte an. In Folge

einer anschließenden Rangelei wurde ein 21-jähriger vom

Sanitätsdienst leicht am Arm verletzt, ein EKG-Gerät wurde noch

beschädigt. Eine weitere medizinische Hilfeleistung lehnte der

45-Jährige ab. Im Anschluss an die Anzeigenaufnahme wurde er wieder

entlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671 8811-100

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeidirektion Bad Kreuznach | Publiziert durch presseportal.de.